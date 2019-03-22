В Китае автомобиль въехал в толпу: шесть человек погибло, водитель застрелен

Отмечается, что мужчина намеренно протаранил толпу.

Полиция в Китае застрелила водителя после того, как он на автомобиле врезался в пешеходов, в результате чего погибли шесть человек, еще семеро получили ранения и были госпитализированы.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное телевидение КНР.

Отмечается, что мужчина намеренно протаранил толпу, однако в отчете его действия не объясняются. Инцидент произошел в городе Заоян в центральной провинции Хубэй.

В последние годы в Китае произошло несколько подобных инцидентов. Так, в сентябре 2018 года 11 человек погибли и 40 получили ранения после наезда автомобиля на многолюдной площади в южном Китае. После ДТП водитель напал на людей с ножом и лопатой.