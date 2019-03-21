В Кремле утверждают, что Назарбаев не согласовывал с Путиным кандидатуру преемника

19 марта Нурсултан Назарбаев 19 марта заявил о сложении полномочий президента Казахстана. 20 марта спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу главы государства.

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев не советовался с президентом России Владимиром Путиным по кандидатуре преемника, которым стал Касым-Жомарт Токаев.

Об этом журналистам в Москве сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН, советовался ли Назарбаев с Путиным перед принятием решения о своей отставке.

«Нет, Нурсултан Абишевич (Назарбаев) не советовался, и, безусловно, об этом не могло идти и речи. Но, разумеется, он посчитал возможным и необходимым проинформировать президента России о том, что стало, скажем так, достоянием общественности буквально через несколько часов после разговора», - сказал Песков.

«Это, наверное, такая дань особым союзническим и дружественным отношениям наших двух стран, а также особым личным взаимоотношениям Назарбаева и Путина», - добавил он.

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В то же время, в пресс-службе Кремля УНИАН сообщили, что сегодня, 21 марта, состоялся телефонный разговор Путина с Назарбаевым и Токаевым.

Отмечается, что Путин еще раз выразил признательность Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции. Также Путин высказал уверенность в том, что Назарбаев будет и далее активно участвовать в работе по укреплению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Отмечается, что условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнерских российско-казахстанских связей и организации в ближайшее время визита Токаева в РФ.

Справка УНИАН. 19 марта Назарбаев 19 марта заявил о сложении полномочий президента Казахстана.

При этом Назарбаев, который руководил Казахстаном почти 30 лет, пожизненно останется председателем Совета безопасности центрально-азиатского государства. Это предусмотрено законом, принятым парламентом в 2018 году. Он также остается председателем правящей партии «Нур-Отан».

20 марта спикер Сената Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял присягу президента страны.