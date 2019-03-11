Экс-депутат Госдумы объяснил, почему в России не возникают "Майданы"

У населения РФ нет альтернативы, потому что они очень боятся вернуться в 1990-е годы, а у элиты нет альтернативы, потому что надо будет отвечать за награбленное, считает политик.

Политическая структура в России — это мафиозная система круговой поруки.

Такое мнение в интервью «Обозревателю» высказал бывший депутат Государственной Думы России Илья Пономарев.

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«Вот вы еще говорите, почему в Украине вот эти "Майданы", а в России этого нет. Потому что Путин вот этих своих ближайших соратников не сдает. Это такая номенклатура 2.0, это новая реинкарнация советской номенклатурной концепции. Если они против него ничего не сделали, если они не были нелояльными, а лишь напортачили, украли — это не считается преступлением. Главное — против шефа ничего не говорить. Он их будет защищать», – пояснил Пономарев.

Еще одним фактором постоянного пребывания Путина у власти является отсутствие всякой альтернативы, считает политик. «Нет никого другого, кто мог бы предложить альтернативные комфортные условия. И у населения нет альтернативы, потому что они очень боятся вернуться в 1990-е годы, и у элиты нет альтернативы, потому что надо будет отвечать и, в частности, потерять награбленное за все эти 30 лет», – добавил Пономарев.