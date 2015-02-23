Оскар-2015: Лучшим иностранным фильмом стала польская драма "ИДА"
04:23, 23 февраля 2015Мир
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В номинации "Лучший фильм на иностранном языке" побеждает польский драматический фильм Павла Павликовского "ИДА".
REUTERS
Претендентами в этой номинации также были картины "Дикие истории" (Аргентина,Испания), "Мандарины" (Эстония, Грузия), "Тумбукту" (Франция), "Лефиафан" (Россия).
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