CNN: Чернобыль и радар «Дуга» манят американцев из-за нового напряжения между Западом и Россией

Наглое поведение Кремля заставляет жителей Запада интересоваться историей Холодной войны и Чернобыльской катастрофы.

Спокойный и девственный лес на север от Киева был бы прекрасным местом для прогулки, если бы не один факт. Он расположен в зараженной радиацией Чернобыльской зоне отчуждения, созданной в 1986 году после худшей в мире ядерной катастрофы.

С 2011 года Чернобыль притягивает авантюрных туристов. Но местный лес скрывает еще одно наследие Холодной войны со зловещей и таинственной репутацией, пишет CNN. Речь идет о радаре «Дуга». Несмотря на то, что когда-то он был большой тайной под усиленной защитой, исполинское сооружение можно увидеть за километры. Пробиваясь через туман над горизонтом, система производит сюрреалистическое впечатление.

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Издалека кажется, что это какая-то огромная стена. Если присмотреться поближе, то становится понятно, что это большая старая структура, сложенная из сотен антенн и турбин. Радар «Дуга» некогда был одним из самых могущественных военных объектов в коммунистической империи СССР. Его высота до сих пор составляет 150 метров, а ширина – 700 метров. Но, брошенная посреди радиоактивных ветров Чернобыля, система теперь в состоянии индустриального упадка.

Любой, кто захочет исследовать подножия «Дуги», натолкнется на брошенные машины, железные бочки, сломанные электронные устройства и металлический мусор – напоминание о спешной эвакуации вскоре после аварии на ЧАЭС. Десятилетиями радар стоит посередине места забвения и медленно разваливается без какого-либо внимания. С 2013 года туристы начали исследовать Чернобыльскую зону отчуждения, получив также возможность приблизиться к радару в составе организованных групп.

По словам Ярослава Емельяненко, чье туристическое агентство устраивает поездки в Чернобыль, даже те, кто знал о «Дуге» заранее, все равно шокированы ее масштабами.

«Туристы потрясены невероятным размером сооружения и его высокотехнологичной эстетической красотой. Никто не ожидает, что оно настолько большое. Им жаль, что система полуразрушенная и под угрозой полного уничтожения», - сказал он CNN.

Даже спустя десятилетия после краха СССР история, которая стоит за радаром «Дуга», содержит больше вопросов, чем ответов. Его настоящее предназначение до сих пор неизвестно. Строительство «Дуги» началось в 1972 году, когда советские ученые искали способ уменьшить угрозу от ракет дальнего действия. Они выдвинули идею построения гигантской загоризонтной радиолокационной станции. Она излучала сигналы, которые отражались от ионосферы Земли. Несмотря на огромный масштаб проекта, оказалось, что ученые не до конца понимали, как ионосфера на самом деле работает. Поэтому «Дуга» оказалась обречена на провал еще до завершения строительства.

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Некоторые известные на сегодня данные о «Дуге», которую также называли «Чернобыль-2», раскрыл бывший командир радарного комплекса Владимир Мусиец.

«Объект «Чернобыль-2» как часть системы противоракетной и космической обороны армии СССР был создан с одной целью: выявлять ядерные атаки против Советского Союза в первые же две-три минуты после запуска баллистических ракет», - пояснил он.

«Дуга» была лишь приемником, а передатчик был построен в 60 километрах от нее в местечке под названием Любеч-1, ныне тоже заброшенном. Совершенно секретные объекты были под интенсивной охраной. Чтобы сбить с толку врагов, командование СССР часто прятало такие сооружения за цифрами или ложными идентичностями. На советских картах «Дуга» была обозначена как детский лагерь. Вблизи радара даже построили странную автобусную остановку, украшенную медведем-символом Олимпийских игр в Москве в 1980 году.

Когда Филипп Донахью, журналист из США, которому одному из первых удалось попасть в Чернобыль после аварии, спросил у официального проводника о сюрреалистическом сооружении «Дуги» на горизонте, ему сказали, что это недостроенный отель. По словам Мусийца, когда радар работал, он посылал короткие радиоволны, способные преодолеть тысячи километров с помощью техники, которую называли «загоризонтной» радиолокацией, чтобы обнаружить пламя ракеты во время запусков. В 1976 году мир впервые услышал так называемого советского «дятла» - повторяющийся импульс, который рассылал передатчик.

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Сразу же после этого появились разнообразные теории заговора. В западных СМИ начали писать об оружии, которое якобы контролирует погоду или даже человеческий разум. На фоне роста страха перед ядерной войной кое-кто поверил, что низкочастотный «российский сигнал» может изменить человеческое поведение или уничтожить мозговые клетки. Эти спекуляции усиливались тем, что СССР отрицал само существование радара. В Москве утверждали, что на его месте расположен детский лагерь.

Вряд ли «Дуга» использовалась в качестве оружия для контроля людей на территории США. Но ее настоящая задача и важные детали работы покрыты загадкой. Через совершенно секретный статус радара, все документы о нем были или уничтожены, или спрятаны в архивах Москвы. И такое положение вещей продолжается даже сегодня. Важные компоненты гигантской антенны или были вывезены в Россию, или украдены мародерами.

Более двух десятилетий «Дуга» была спрятана от людей в Чернобыльской зоне отчуждения. Чернобыльская катастрофа повлияла на жизнь десятков тысяч невинных людей, вызвав заражение радиацией и смерти.

CNN отмечает, что не в последнюю очередь из-за нового дипломатического конфликта между Россией и Западом начался рост интереса к истории Чернобыльской катастрофы и Холодной войны. Поэтому все больше людей приезжают в Украину со стремлением исследовать такие заброшенные реликты.

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«Много людей слышали о радаре. В основном им нравится радар, потому что их личные жизненные истории как-то связаны с Холодной войной. Некоторые люди участвовали в тех событиях. Они хотят увидеть «Дугу» на собственные глаза», - сказал Емельяненко, добавив, что большинство посетителей – это граждане США в возрасте от 30 до 60 лет.

По его словам, многие посетители зоны отчуждения едут именно для того, чтобы увидеть «Дугу». Хоть зловещий «советский дятел» на коротких радиоволнах исчез, «Дуга» продолжает передавать его мрачное присутствие по всей заброшенной зоне. СССР больше нет. Но часть его призраков до сих пор преследуют Украину.