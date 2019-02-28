В Черном море 1 марта стартуют масштабные учения НАТО Poseidon 19

Главные цели учений - укрепление взаимодействия между задействованными кораблями и экипажами в общем международном контексте.

Более 1100 военнослужащих 1-8 марта примут участие в международных учениях Poseidon 19, которые ВМС Румынии организуют в румынских территориальных водах и в международных водах в западной части Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Румынии, передает "Европейская правда".

В учениях применят 10 румынских кораблей, четыре корабля из состава соединения второй постоянной военно-морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2), а также два быстроходных катера для водолазов. Вторую постоянную противоминную группу НАТО возглавляет командующий немецких Военно-морских сил Мартин Шварц на флагманском военно-транспортном корабле FGS Werra. В группу также входят турецкий тральщик по поиску мин TCG Akcakoca, румынский корабль ROS Lt Lupu Dinescu и болгарский BGS Tsibar.

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Воздушная часть учений будет обеспечена вертолетом Puma Naval, двумя истребителями Миг-21 и двумя F-16 из состава румынских ВВС.

Церемония открытия учений состоится в полдень 1 марта в порту Констанца. Суда выйдут из порта 4 марта.

"Главные цели учений - укрепление взаимодействия между задействованными кораблями и экипажами в общем международном контексте, а также проверка возможностей ВМС Румынии, которые будут предоставлены в распоряжение НАТО в будущем", - говорится в сообщении.

"Незаконная аннексия Крымского полуострова Российской Федерацией в 2014 году, замороженные конфликты в Приднестровье и Грузии, напряженная ситуация на востоке Украины и в регионе Азовского моря являются факторами, которые создают нестабильность в восточном соседстве Европейского Союза и НАТО. Одной из мер безопасности для союзников в Черноморском регионе является усиление военно-морского присутствия в морском бассейне", - добавили в ВМС Румынии.

Количество патрулей морских групп НАТО выросло в 2018 году с двух до трех для каждой группы на максимальный период пребывания в Черном море в течение 120 дней в течение года. В 2017 году было только два патруля для каждой группы на протяжении 80 дней присутствия Альянса в Черном море.