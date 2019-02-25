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«Не хочу никого торопить»: Трамп о денуклеаризации КНДР

17:29, 25 февраля 2019
Мир
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Дональд Трамп і Кім Чен Ин / REUTERS

Данное заявление Трамп сделал в Вашингтоне перед отъездом во Вьетнам, где пройдет его вторая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. Об этом сообщает Reuters.

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По его словам, ему удалось установить «очень хорошие» отношения с Ким Чен Ыном. Президент добавил, что не намерен «торопить» северокорейскую сторону с денуклеаризацией при условии, что в КНДР не будут проводиться испытания ядерного оружия.

«Я не тороплюсь. Я не хочу никого торопить (в вопросах денуклеаризации Корейского полуострова. — ред.)», — сказал Трамп.

Ранее журналисты телеканала CNN, рассуждая о саммите США и КНДР, пришли к выводу, лидеры стран вряд ли добьются прорыва на второй встрече.

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Теги: #Трамп#Ким Чен Ын