Gazeta Wyborcza: Путин пытается запугать Запад, хотя сам бессилен и напуган

Властелин Кремля, произнося ежегодную ритуальную речь, пытался устрашить Европу и Америку военным потенциалом, но на самом деле он и сам всего боится.

В Москве не перестают с упоением обсуждать то, что страна и мир на этой неделе услышали от Владимира Путина.

Правда, некоторые с этим очень переборщили. К примеру, светская львица и телевизионная звезда Тина Канделаки объявила, что Владимир Путин радикально изменил курс и от старого «милитаризма» перешел — о, чудо! — к «истинному национал-социализму». Об этом пишет польское издание Gazeta Wyborcza. Канделаки, которая пользуется уважением представителей власти, фактически назвала российского президента нацистом за то, что он пообещал народу, который годами беднел под его руководством, много доплат, льгот и субсидий. Хотя, конечно, он это сделал потому, что его рейтинг стремительно падает.

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Но хор воспевателей Путина в первую очередь хвалит его за то, что он снова нагнал страху на «партнеров», напомнив им о сокрушительной силе российских сверхзвуковых ракет и боеголовок. А россияне веками обожали наблюдать за шоком в глазах мира, который смотрит на их империю. Москва не жалеет ни финансовых, ни пропагандистских сил, чтобы эту тревогу усилить.

Но, как заметила публицистка Лилия Шевцова, «всемогущий» Путин, скорее, подтвердил свое бессилие. И это подрывает его как лидера, который почти 20 лет пользуется неограниченной властью над страной. Отвечая на вопрос о том, что ему больше всего болит, Путин вспомнил о «досадной» проблеме с мусором. Потому что, в конце концов, нужно «навести порядок в этом вопросе». Но как?

«Странно, но мне приходится лично вмешиваться. Несколько раз разговаривал об этом в МВД и прокуратуре. Но это ничего не дало, там ничего и не шевельнулось. Самому пришлось непосредственно отдавать приказы, чтобы выставили охрану, шлагбаумы и никого не впускали с мусором на незаконные свалки», - жаловался президент РФ, фактически подтверждая, что его реальная власть ограничивается полем его зрения.

Вместе с тем, он ничего не сказал о том, что именно по его вине проблема с мусором в России стала причиной острых и даже драматических общественных конфликтов. Два года назад во время ежегодного телевизионного общения с народом (тоже важный государственный ритуал) Путину показали огромную незаконную свалку в городе Кучино вблизи Москвы. Президент лично вмешался в ситуацию. На следующий же день свалка, которую можно было разглядеть из космоса и которая оставалась невидимой для московской власти, была закрыта. Появились пропускные пункты, шлагбаумы и никого туда больше не пускали.

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Поэтому мусор из Москвы стали возить в город Серпухов. И там начало сильно вонять. Это вызвало недовольство местных жителей, которое переросло в массовые протесты и столкновения с полицией. Российские чиновники опять закрыли свалку. И сценарий повторился. Мусор начали возить в другие города, где тоже начинались бунты. Теперь этот эффект домино, запущенный Путиным, дошел аж до Архангельска.

Еще большие хлопоты российский автократ имеет с массовыми преследованиями бизнесменов. По его словам, «45% обвиняемых не предстают перед судом». А это означает, что «следствие часто начинается без основательных доказательств вины». Польское издание пишет, что со статистикой у Путина, видимо, дела плохи. Потому что согласно данным, которые опубликовал омбудсмен по правам предпринимателей, в 2017 году правоохранительные органы РФ открыли 240 тысяч расследований по экономическим статьям. Из них до суда попали около 50 тысяч (то есть не 45%, как сказал Путин, а лишь 20%). И приговоров было вынесено всего 40 тысяч.

«Зачем органы берутся за бизнесменов?» - недоумевал Путин так, будто не знал, что в его стране существует практика под названием «прессование» конкурентов. Для того, чтобы вытолкнуть кого-то с рынка, хватит «своего» прокурора или налогового инспектора, чтобы начать расследование. Такой преследуемый бизнесмен оказывается в затруднительном положении, на фоне которого его бизнес отбирают за копейки.

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Прямо сейчас на глазах у всего мира такое дело нависло над «образцовым иностранным инвестором» - американцем Майклом Калви. Уважаемые в России люди включительно с бывшими министрами ручаются за него и подчеркивают его порядочность. Все они вспоминают, как много добра американец сделал для российского рынка за 25 лет работы в России. Газеты размышляют над тем, как арест Калви повлияет на инвестиционный климат в стране. Но инвестора обвинили в мошенничестве «крупного масштаба» и бросят в тюрьму, потому что его «заказал» кто-то очень влиятельный в кругах так называемых «силовиков» в Кремле, кто стремится захватить долю американца на рынке.

Какой выход видит Путин? Очень оригинальный. Он предлагает с 1 января 2021 года «отменить все нормативные акты в сфере контроля и надзора над бизнесом». Старые правила пойдут на помойку, а на их месте появятся новые и лучшие. Он понял, что все законы, принятые за два десятилетия его правления и которые теперь выкручивают бизнесу руки, ни куда не годятся.

Но Путин не вспомнил, как сам научил своих чиновников устранять бизнесменов с помощью «прессования» еще в 2003 году. Тогда он незаконно приговорил директора фирмы «ЮКОС» Михаила Ходорковского, а его нефтяную империю отдал другу – Игорю Сечину.