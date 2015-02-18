Посол США в ООН призвала Россию перестать жить в перевернутом с ног на голову мире



Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала в Нью-Йорке после принятия Советом безопасности ООН резолюции по ситуации в Украине.

Американский дипломат отметила, что Соединенные Штаты на протяжении всех 30 заседаний Совета безопасности ООН относительно ситуации в Украине всегда выражали поддержку мира в Украине, а также суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины.

"Мы не привыкли жить в мире, который является перевернутым с ног на голову по отношению к Украине. Россия говорит о мире и разрешении конфликта, подписывает договоренности и одновременно делает все, чтобы их сорвать. Россия выступает за суверенитет государств, а затем действует так, что якобы государственных границ вовсе не существует", - отметила Пауэр, добавив, что Россия продолжает нагнетать насилие в Украине.

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В этой связи посол США подчеркнула, что "мы хотели бы, чтобы Россия, которая несет ответственность за создание этого конфликта перестала жить в мире, перевернутом с ног на голову, и чтобы поддержала усилия, которые нацелены на прекращение этого конфликта".

Пауэр объяснила на примере Дебальцево, что действия России противоречат тем обязательствам, которые она берет на себя, подписывая Минские договоренности по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Международные лидеры проводят переговоры, чтобы сделать все возможное и поддержать мир на востоке Украины и в Берлине, в Нормандии, Минске, и еще раз в Минске 12 февраля, а теперь в Нью-Йорке, но тем не менее российские обязательства не оказывают никакого влияния на своих солдат и сепаратистов, которых они поддерживают", - подчеркнула Пауэр, отметив, что Минские договоренности должны выполняться.