В Сирии произошел двойной теракт, десятки погибших

На данный момент известно о гибели не менее 24 человек.

В сирийском Идлибе, который на данный момент остается под контролем исламистов, произошел двойной теракт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на SBS.

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Сообщается, что первый взрыв произошел после того, как подорвался заминированный автомобиль в центральной части города. После того, как на место прибыли машины скорой помощи, подорвался заминированный мотоцикл.

В результате теракта погибли 24 человека, в том числе четверо детей. Также известно о 51 раненном. Отметим, Идлиб остается последним значительным регионом, неподконтрольным режиму президента Башара Асада. Провинцию контролирует альянс исламистов во главе с сирийским филиалом "Аль-Каиды".

По данным правозащитников, из общего числа погибших 20 человек были мирными жителями.

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🇸🇾 — WATCH: Footage shows the horrible aftermath when a car bomb detonated in Idlib, Syria killed 17 and wounding at least 80 earlier today. #Syriapic.twitter.com/QRxR9oWlzx — BELAAZ (@THEBELAAZ) February 18, 2019

Напомним, ранее сообщалось, что Сирийские демократические силы (SDF) при поддержке США освободили последний оплот террористической организации "Исламское государство" в Сирии. В субботу, 16 февраля, SDF освободили город Багуз на восточном берегу реки Евфрат.

Ранее также стало известно, что США намерены создать зону безопасности на границе Сирии и Турции.