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Трамп введет чрезвычайное положение в США

07:59, 15 февраля 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявит чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

"Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности на границе", - сообщила Сандерс.

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Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за утверждение законопроекта о безопасности на границе, который позволит предотвратить очередное частичное закрытие федерального правительства ("шатдаун").

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Теги: #Мексика#стена#Дональд Трамп#чрезвычайное положение