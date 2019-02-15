Трамп введет чрезвычайное положение в США

Трамп объявит чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой.

Президент США Дональд Трамп готовится подписать законопроект о финансировании федерального правительства и одновременно объявит чрезвычайное положение в США ради стены на границе с Мексикой.

Об этом в четверг сообщила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс в Twitter.

"Президент Трамп подпишет законопроект о государственном финансировании, и, как он заявлял ранее, он также примет другие исполнительные меры, в том числе чрезвычайное положение в стране, для обеспечения того, чтобы мы остановили гуманитарный кризис и кризис национальной безопасности на границе", - сообщила Сандерс.

Statement on Government Funding Bill: pic.twitter.com/DrNv9D4rEi — Sarah Sanders (@PressSec) February 14, 2019

Читайте такжеСенат США утвердил предложенную Трампом кандидатуру главы Минюста

Ранее палата представителей Конгресса США проголосовала за утверждение законопроекта о безопасности на границе, который позволит предотвратить очередное частичное закрытие федерального правительства ("шатдаун").