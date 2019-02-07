Ядерная сделка: генсек НАТО отверг предложенный Германией "компромисс" с Москвой

Он напомнил, что после объявления США о выходе из договора в России есть еще шесть месяцев, чтобы выполнить его условия.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отверг предложение депутатов Бундестага о том, что ради компромисса в вопросе Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) Россия может переместить свои ракеты на восток так, чтобы они не могли достичь Европы.

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"Он (договор - ред.) должен остаться при полном запрете этих ракет средней дальности. Иначе высокомобильные ракеты могут быть доставлены с востока на запад России очень быстро. Что касается американских ракет (в Румынии - ред.), то они оборонительные. Это совсем другое. США не нарушают договор", - сказал генсек Альянса в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung, пишет Европейская правда.

По его словам, Россия неоднократно заявляла о своем недовольстве ДРСМД, не запрещающем оружие, которое разрабатывается и размещается такими странами, как Китай, Индия, Пакистан или Иран.

"Но это не оправдание для нарушения договора. Напротив, это должно быть поводом для укрепления этого договора о разоружении и привлечения большего числа партнеров", - считает Столтенберг.

Он напомнил, что после объявления США о выходе из договора в России есть еще шесть месяцев, чтобы выполнить его условия.

"Настало время, чтобы Россия наконец-то выполнила соглашение. Одно из основных обязательств - уважать границы всех государств Европы. И отказ от угроз или применения силы. Очевидно, что этого не сделала Россия в случае Украины", - добавил генсек.