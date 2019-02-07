Генсек НАТО обвинил Россию в попытках вмешаться во внутренние дела балканских стран

"Россия должна уважать решения суверенных государств, если они хотят вступить в НАТО, даже если ей это не нравится", - отметил Йенс Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг обвинил Россию в попытках повлиять на процесс приема балканских стран в альянс.

Лидер НАТО заявил об этом в эксклюзивном интервью Euronews в Брюсселе, передает «Голос Америки».

Читайте такжеЗа последние годы страны НАТО увеличили военные расходы более чем на $100 миллиардов – Трамп

Интервью состоялось в тот же день, когда Республика Северная Македония под своим новым названием подписала протокол, открывающий ей дорогу к вступлению в НАТО.

«Россия пытается вмешаться, пытается вмешаться в политические процессы в суверенных странах, – заявил Столтенберг в Euronews. – Я думаю, это неправильно».

«НАТО уважает решения независимых суверенных государств, вне зависимости от того, хотят ли они вступить в НАТО или нет, – добавил он. – В Скопье мы видели, что большинство в парламенте, большинство политических партий хотели вступления в НАТО, и мы это приветствуем. Но в Сербии, например, они четко заявили, что не хотят вступать в НАТО, и мы уважаем это».

«Поэтому Россия должна уважать решения суверенных государств, если они хотят вступить в НАТО, даже если ей это не нравится», – резюмировал он.