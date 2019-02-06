В результате атак "Талибана" в Афганистане погибли почти 50 человек

Представители "Талибана" совершили нападения на военную базу, полицейские отделы и контрольно-пропускные пункты.

Боевики исламистского движения "Талибан" 4 и 5 февраля совершили несколько нападений на военную базу, контрольно-пропускные пункты и отдел полиции в Афганистане, в результате чего погибли почти 50 человек и десятки получили ранения.

Об этом сообщает Deutsche Welle, ссылаясь на данные местных властей.

Первая атака, которая длилась около двух часов, была совершена на военную базу в провинции Кундуз, заявил глава совета провинции Мохаммад Юсуф Аюби, передает агентство AP. По его данным, были убиты по меньшей мере 23 солдата и трое сотрудников местной полиции, еще 12 человек получили ранения.

Читайте такжеСША и "Талибан" согласовали принципы мирной договоренности

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахив подтвердил, что нападение было совершено боевиками движения. По его словам, они захватили три полицейских контрольно-пропускных пункта.

Кроме того, власти сообщили еще о двух атаках в Афганистане, в которых погиб 21 человек.

Вечером 4 февраля талибы напали на контрольно-пропускной пункт в северной провинции Баглан. Атака продолжалась более двух часов, в ней были убиты 11 правоохранителей. Еще пятеро полицейских были ранены, а талибы захватили все оружие и боеприпасы до того, как прибыло подкрепление. Позже военным удалось восстановить контроль над этим КПП.

Днем ранее талибы также напали на полицейский участок в деревне на севере провинции Саманган. В результате этого погибло 10 человек, в том числе одна женщина, Также были ранены четверо человек. По данным властей, талибы атаковали женщин и детей.