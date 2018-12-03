В Афганистане ликвидировали верховного командующего "Талибана"

Его смерть подтвердил представитель боевиков.

В провинции Гельманд на юге Афганистана, во время совместной операции афганских и американских спецподразделений убили верховного командующего "Талибана" Абдула Манана.

"Главарь террористической организации руководил повстанческой группой в провинции Гельманд и был убит вместе с еще 29 боевиками в результате взрыва авиабомбы в субботу, 30 ноября", - сообщил губернатор провинции Гельманд Ясин Хан. Об этом информирует Reuters.

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Его смерть подтвердил представитель боевиков Забиулль Муджахид и американские военные.

Также афганские войска перешли в наступление при поддержке США, в частности, с помощью точных воздушных ударов, чтобы заставить «Талибан» принять мирные переговоры.

«У них будут проблемы с усилением борьбы, когда их бойцы и лидеры находятся под постоянным нападением. Мирные переговоры - единственное решение», - сказал представитель пресс-службы сил США в Афганистане Дэйв Батлер.