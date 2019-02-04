"Мисс Мира" впервые проведут в Таиланде

Конкурс в 2019 году будет проходить в Паттайе.

В понедельник, 4 февраля, стало известно, что финал международного конкурса красоты "Мисс Мира" (Miss World) в 2019 году будет проходить в Паттайе (Таиланд).

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Официальное объявление по этому поводу будет сделано 18 февраля, сообщают в Miss World Organisation (MWO). Тогда же будут названы точная дата финала и зал, в котором пройдет финальное шоу.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что конкурс "Мисс Украина" меняет требования к девушкам .