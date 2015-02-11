СМИ: Самолет с премьером Болгарии не может приземлиться в Софии из-за проблем с шасси

Самолет кружит над аэропортом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство БГНЕС. Оно, в свою очередь, ссылается на источник, который вместе с главой болгарского правительства находится на борту самолета.

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По информации Болгарского национального телевидения, на самолете, на котором болгарская правительственная делегация отправилась на заседание Европейского совета в Брюсселе, после вылета не убралось одно из шасси.

Сейчас самолет кружит над аэропортом, чтобы израсходовать горючие, после чего будет совершена вынужденная посадка.