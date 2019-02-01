США пытаются получить доступ на ядерные и ракетные объекты КНДР - СМИ

Вашингтон готов обсуждать множество шагов для улучшения отношений с Северной Кореей и побудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия.

США готовы выполнять обязательства, взятые на саммите с КНДР в Сингапуре, но предъявляют Пхеньяну список ответных требований, в которых Северная Корея должна будет предоставить доступ и механизм мониторинга ядерных и ракетных объектов для Вашингтона.

Об этом рассказал спецпредставитель Госдепа США по Северной Корее Стивен Биган во время речи в Стэнфордском университете в Пало-Альто, передает агентство Reuters.

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Вашингтон готов обсуждать множество шагов для улучшения отношений с Северной Кореей и побудить Пхеньян отказаться от ядерного оружия, рассказал Бигун, но отметил обширный список требований для КНДР, включая полное раскрытие оружейной программы.

Северная Корея зачастую упрекала Вашингтон в том, что Соединенные Штаты до сих пор почти ничего не делали в ответ на демонтаж северокорейских объектов и замораживание испытаний ядерного оружия, отмечает агентство. Пхеньян неоднократно призывал к отмене санкций США, а также к предоставлению гарантий безопасности.

КНДР должна будет в конечном итоге обеспечить «удаление или уничтожение запасов ядерного материала, оружия, ракет, пусковых установок и другого оружия массового уничтожения», добавил спецпредставитель США по Северной Корее.