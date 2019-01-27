В России произошел взрыв в кафе: один погибший, около 30 пострадавших

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В субботу, 26 января, в кафе "Рандеву" в поселке Лысые Горы Саратовской области произошел взрыв, в результате чего один человек погиб, около 30 пострадали.

Об этом сообщает "Интерфакс".

"В результате происшествия в кафе под Саратовом пострадали 22 человека, которые сами добрались до местной больницы, были осмотрены медиками и отпущены домой. Кроме того 6 человек находятся в тяжелом состоянии и решается вопрос об их санэвакуации автомобилями в городскую больницу", - сказали в ведомстве.

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Вскоре стало известно, что в центральной районной больнице (ЦРБ) поселка Лысые Горы скончался мужчина, получивший более 80% ожогов тела.

Отмечается, что инцидент произошел во время празднования 60-летия главного инженера Лысегорского ЖКХ, в кафе присутствовало 35 гостей и пять человек персонала.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.