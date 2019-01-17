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Правительство Британии исключает возможность отсрочки Brexit

20:39, 17 января 2019
Мир
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Британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование относительно так называемого "плана Б" / Flickr/Tiocfaidh ár lá 1916

Об этом заявила пресс-секретарь правительства на брифинге в Лондоне, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Sky News.

По ее словам, если ЕС предложит продлить Статью 50 - отсрочку Brexit - Великобритания скажет "нет".

Она добавила, что переговоры премьера Терезы Мэй с оппозиционными политиками о выходе из тупика вокруг соглашения о Brexit в парламенте были "конструктивными".

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Премьер-министр также проведет переговоры с лидерами ЕС в ближайшие дни.

Напомним, британский парламент 29 января обсудит и проведет голосование по так называемому "плану Б" премьер-министра Терезы Мэй по выходу страны из ЕС.

Первый вариант соглашения о Brexit Палата общин отвергла подавляющим большинством голосов на этой неделе.

Ранее сообщалось, что британские законодатели готовят законопроект, по которому может будет отложен процесс выхода страны из ЕС.

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