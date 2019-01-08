В Евросоюзе стремительно растет количество владельцев оружия

При этом в одной только Франции больше огнестрельного оружия, чем в Ираке и Афганистане вместе взятых.

Во многих странах Западной Европы увеличивается число владельцев оружия на фоне озабоченности по поводу терроризма и насильственных преступлений.

Читайте такжеВ центре Вены произошла стрельба, есть жертвы (фото)

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на данные женевского центра Small Arms Survey.

"Число немцев, которые имеют право носить "стрелковое оружие", такое как сигнальные и газовые пистолеты, которые можно легко переделать на огнестрельное оружие, удвоилось после волны насилия в канун Нового 2015 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Бельгии тоже зарегистрировано аналогичное увеличение числа заявок на получение разрешений на огнестрельное оружие.

"Финляндия, Австрия, Норвегия, Германия и Франция входят в дюжину европейских стран в рейтинге 25 стран мира с самыми высокими показателями владения оружием среди граждан", - подчеркивает издание.

При этом в одной только Франции больше огнестрельного оружия - примерно 12,7 миллиона единиц - чем в Ираке и Афганистане вместе взятых. В Финляндии 32 единицы на 100 человек. Однако Европа все равно остается менее вооруженной, чем США, где на 100 человек приходится 120 единиц оружия.