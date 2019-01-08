Bloomberg: В 2019 году Украину ждет много проблем из-за России

Эксперт убежден, что российское вмешательство в украинские выборы будет беспрецедентным.

В 2019 году Украину ждут серьезные испытания в то время, как мир не очень ею интересуется. Однако, Россия не оставляет в покое своего западного соседа.

Об этом в эфире телеканала Bloomberg сказал президент консалтинговой компании Eurasia Group Ян Бреммер. Он отметил, что в этом году в Украине состоятся президентские и парламентские выборы.

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«Если говорить о вмешательстве России в американские выборы и референдум по Brexit, это были еще цветочки по сравнению с тем вмешательством, которое она устроит во время голосований в Украине. И это сильно повлияет на украинскую экономику. Кибератаки, которые уже стали одним из главных инструментов россиян, откусили 1% от украинского ВВП. Поэтому это причинит боль. Думаю, что 2019 год принесет немало проблем Украине, поскольку российская хватка будет усиливаться», - пояснил эксперт.