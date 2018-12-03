Трамп назвал возможную дату его следующей встречи с Ким Чен Ыном

Трамп полностью не исключил возможности приезда Ким Чен Ына в США.

Президент США Дональд Трамп предположил, что его следующая встреча с северокорейским лидером Ким Чен Ыном состоится в начале следующего года.

Об этом он рассказал журналистам на борту президентского самолета во время возвращения с саммита G20 в Аргентине, сообщил телеканал CNN.

Сейчас стороны рассматривают три возможных места встречи, однако их пока не называют. Кроме того, Трамп полностью не исключил возможности приезда Ким Чен Ына в США.

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Сейчас основной внешнеполитический вопрос для КНДР - ядерное разоружение. Ранее вице-президент США Майк Пенс сказал, что его страна не будет требовать от КНДР полного списка ядерных объектов до следующей встречи двух лидеров.