Правительство Молдовы могут сформировать коммунисты

Правительство Молдовы подало в отставку.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил премьер-министр республики Василий ТАРЛЕВ на заседании Кабинета министров, в котором участвует Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН.

"Мы много сделали, но надо дать новым людям возможность поработать на благо страны", - заявил В.ТАРЛЕВ, комментируя это решение.

Теперь вопрос о формировании нового правительства будет обсуждаться на заседании фракции правящей Партии коммунистов республики Молдова, чтобы затем утвердить кандидатуру нового премьера на заседании парламента и поручить ему формирование кабинета.

Коммунисты имеют 56 из 101 места в парламенте и могут самостоятельно формировать правительство.

Как сообщили источники в партии коммунистов, в качестве кандидата обсуждаются кандидатуры председателя парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету Владимира ЦУРКАНА, вице-премьера Зинаиды ГРЕЧАНОЙ, вице-премьер-министра, министра иностранных дел и европейской интеграции Андрея СТРАТАНА и министра экономики Игоря ДОДОНА.

В.ТАРЛЕВ занимал пост главы молдовского правительства с 2001 года.