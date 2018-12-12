Настоящий праздник для Marvel: названы самые популярные фильмы и сериалы 2018 года
Крупнейший в мире сайт о кино IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы 2018 года.
В основу топ-листа легла сухая статистика: страницы, которые стали наиболее посещаемыми среди миллионов уникальных пользователей.
У создателей киновселенной Marvel настоящий праздник — их премьеры не прошли незамеченными.
Топ-10 фильмов 2018 года:
"Мстители: Война бесконечности"
"Черная пантера"
"Дэдпул 2"
"Мир Юрского периода 2"
"Мег: Монстр глубины"
"Веном"
"Миссия невыполнима: Последствия"
"Первому игроку приготовиться"
"Суперсемейка 2"
"Богемская рапсодия"
Среди сериалов особых сюрпризов не наблюдается — единственным новичком, которому удалось прорваться в десятку лучших, стал проект Netflix «Призраки дома на холме»
Топ-10 популярных сериалов:
"Ходячие мертвецы"
"Черное зеркало"
"Мир Дикого запада"
"Рассказ служанки"
"Анатомия страсти"
"Призраки дома на холме"
"Американская история ужасов"
"Викинги"
"13 причин почему"
"Бесстыдники"
Ранее УНИАН сообщал о самых популярных Google-запросах украинцев в 2018 году.