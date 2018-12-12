Настоящий праздник для Marvel: названы самые популярные фильмы и сериалы 2018 года

У создателей киновселенной Marvel настоящий праздник — их премьеры не прошли незамеченными.

Крупнейший в мире сайт о кино IMDb назвал самые популярные фильмы и сериалы 2018 года.

В основу топ-листа легла сухая статистика: страницы, которые стали наиболее посещаемыми среди миллионов уникальных пользователей.

У создателей киновселенной Marvel настоящий праздник — их премьеры не прошли незамеченными.

Топ-10 фильмов 2018 года:

"Мстители: Война бесконечности"

"Черная пантера"

"Дэдпул 2"

"Мир Юрского периода 2"

"Мег: Монстр глубины"

"Веном"

"Миссия невыполнима: Последствия"

"Первому игроку приготовиться"

"Суперсемейка 2"

"Богемская рапсодия"

Среди сериалов особых сюрпризов не наблюдается — единственным новичком, которому удалось прорваться в десятку лучших, стал проект Netflix «Призраки дома на холме»

Топ-10 популярных сериалов:

"Ходячие мертвецы"

"Черное зеркало"

"Мир Дикого запада"

"Рассказ служанки"

"Анатомия страсти"

"Призраки дома на холме"

"Американская история ужасов"

"Викинги"

"13 причин почему"

"Бесстыдники"

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