В Бразилии неизвестный открыл стрельбу в кафедральном соборе, есть жертвы
08:51, 12 декабря 2018Мир
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В результате стрельбы погибло пять человек, включая самого нападавшего, который, по данным правоохранителей, был застрелен.
В кафедральном соборе произошла стрельба / brasil.elpais.com
Неизвестный 11 декабря устроил стрельбу в кафедральном соборе бразильского города Компинас в 100 км от Сан-Паулу.
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Об этом сообщает El Pais Brasil. В храме в это время проходила месса.
В результате стрельбы погибло пять человек, включая самого нападавшего, который, по данным правоохранителей, был застрелен.
Еще четыре человека были ранены. Они были госпитализированы, но сейчас в больнице остается один пострадавший.
Полиция отметила, что у мужчины ранее не было проблем с законом и пока мотивы его поступка неизвестны. По данным правоохранителей, у стрелка остались неиспользованные патроны, поэтому жертв могло быть больше.
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