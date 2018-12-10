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В США музыканты вместе сыграли рождественские колядки на более 800 духовых инструментах (видео)

11:41, 10 декабря 2018
Мир
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Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

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На этот раз в течение часа симфонический оркестр играл преимущественно рождественские колядки.

Часть музыкантов нарядились в праздничные костюмы, а свои инструменты украсили гирляндами. Однако этот концерт имеет все шансы побить предыдущий рекорд.

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Теги: #США#оркестр#рождественские колядки