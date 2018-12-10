В США музыканты вместе сыграли рождественские колядки на более 800 духовых инструментах (видео)
11:41, 10 декабря 2018Мир
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Часть музыкантов нарядились в праздничные костюмы, а свои инструменты украсили гирляндами.
В США музыканты одновременно сыграли на 835 духовых инструментах.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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На этот раз в течение часа симфонический оркестр играл преимущественно рождественские колядки.
Часть музыкантов нарядились в праздничные костюмы, а свои инструменты украсили гирляндами. Однако этот концерт имеет все шансы побить предыдущий рекорд.
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