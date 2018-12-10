В США музыканты вместе сыграли рождественские колядки на более 800 духовых инструментах (видео)

Часть музыкантов нарядились в праздничные костюмы, а свои инструменты украсили гирляндами.

В США музыканты одновременно сыграли на 835 духовых инструментах. Об этом рассказывается в сюжете ТСН. Читайте такжеВ Украине выступит легендарная рок-группа Kiss На этот раз в течение часа симфонический оркестр играл преимущественно рождественские колядки. Часть музыкантов нарядились в праздничные костюмы, а свои инструменты украсили гирляндами. Однако этот концерт имеет все шансы побить предыдущий рекорд.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter