Грузия подписала с Францией контракт на покупку систем ПВО

Новые системы ПВО можно будет интегрировать с военным оборудованием НАТО в единую систему управления.

Министр обороны Грузии Леван Изория подписал контракт на закупку системы противовоздушной обороны (ПВО) у Франции, сообщает министерство.

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По словам Изории, новые системы ПВО можно будет интегрировать с военным оборудованием НАТО в единую систему управления.

Воздушное пространство Грузии теперь будут контролировать французские радиолокационные системы (РЛС) и защищать система противовоздушной обороны малой дальности Mistral Atlas, передает kommersant. Контракты с французскими компаниями бывший министр обороны Грузии Тинатин Хидашели подписала в 2015 году. Через три года после подписания контракта Париж выполнил все условия сделки и поставил заказанные вооружения стоимостью около 100 млн евро. Одновременно с этим стало известно о новом контракте с Вашингтоном. Американские специалисты готовы модернизировать парк военных вертолетов Грузии.