В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим (фото, видео)

После прощания гроб с телом Буша-старшего доставят в Хьюстон, где похоронят на территории библиотеки.

На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа.

Катафалк с телом 41-го президента США выехал от Капитолия, проехав через город к собору. Джордж Буш-младший с супругой Лорой Буш встречали гостей у входа в собор. С Джорджем Бушем-страшим пришли проститься Дональд и Меланья Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, а также Джимми Картер.

После прощания гроб с телом Буша-старшего доставят в Хьюстон, где похоронят на территории библиотеки рядом с его супругой Барбарой и дочерью Робин.

Как сообщал УНИАН, бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября. Ему было 94 года. Он страдал от болезни Паркинсона и в последние годы часто болел. В апреле этого года умерла его жена - 92-летняя Барбара Буш.