цей матеріал доступний українською

В Вашингтоне проходит церемония прощания с Бушем-старшим (фото, видео)

20:06, 05 декабря 2018
Мир
99 0
REUTERS

На церемонии прощания с 41-м президентом Джорджем Бушем-старшим в Кафедральном соборе Вашингтона присутствуют пять президентов США, включая действующего главу страны Дональда Трампа.

REUTERS

Катафалк с телом 41-го президента США выехал от Капитолия, проехав через город к собору. Джордж Буш-младший с супругой Лорой Буш встречали гостей у входа в собор. С Джорджем Бушем-страшим пришли проститься Дональд и Меланья Трамп, Барак и Мишель Обама, Билл и Хиллари Клинтон, а также Джимми Картер.

REUTERS

После прощания гроб с телом Буша-старшего доставят в Хьюстон, где похоронят на территории библиотеки рядом с его супругой Барбарой и дочерью Робин.

Как сообщал УНИАН, бывший президент США Джордж Буш-старший умер 30 ноября. Ему было 94 года. Он страдал от болезни Паркинсона и в последние годы часто болел. В апреле этого года умерла его жена - 92-летняя Барбара Буш.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #похороны#Джордж Буш-старший