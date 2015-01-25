В Греции проходят досрочные парламентские выборы

В Греции в воскресенье, 25 января, начались досрочные парламентские выборы, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Agence France-Presse.

Более 19 тысяч избирательных участков открылись в 07:00 по местному времени. В списках избирателей, по данным МВД страны, 9 миллионов 808 тысяч 760 греков. Голосование закончится в 19:00. Оглашение предварительных результатов ожидается через два часа после окончания выборов.

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Внеочередные выборы назначили после того, как парламент не смог избрать президента и в соответствии с Конституцией был распущен.

Согласно опросам, фаворитом является коалиция левых радикалов — СИРИЗА, выступающая против мер жесткой экономии. Если победит СИРИЗА, которая намеревается добиваться от кредиторов списания большей части многомиллиардного долга страны, то Грецию может ждать выход из еврозоны. Если же левые не смогут создать кабинет самостоятельно или в коалиции, то последуют новые выборы.