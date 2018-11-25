«Brexit станет единением для всей страны» — Мэй написала письмо к народу Британии

Премьер добавила, что будет работать над тем, чтобы соглашение с ЕС согласовали британские депутаты.

Премьер Великобритании Тереза Мэй написала письмо к британскому народу, в котором она попросила поддержать ее соглашение с ЕС о выходе страны из состава Евросоюза.

Письмо Мэй опубликовали британские газеты вечером 24 ноября — накануне саммита в Брюсселе, где 27 стран-членов Евросоюза должны окончательно утвердить соглашение с Британией, пишет ВВС.

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Соглашение содержит положения об условиях выхода Британии из ЕС и их отношения после этого. Председатель Европейского Совета Дональд Туск ранее рекомендовал всем странам одобрить текст документа.

Однако даже если все страны ЕС поддержат соглашение с Британией, его еще должны принять британские парламентарии, многие из которых выступают против этого.

Тереза Мэй в письме заявила, что соглашение с ЕС соответствует национальным интересам Британии. А "после выхода Британии из ЕС 29 марта 2019 года начнется новая глава жизни, и мы снова объединимся как один народ».

Также премьер добавила, что будет работать над тем, чтобы соглашение с ЕС согласовали британские депутаты.

19 ноября посредник ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что 27 министров стран-членов ЕС поддержали черновой вариант соглашения с Великобританией об условиях ее выхода из евроблока.

Впоследствии кабинет министров Великобритании согласовал предварительный текст соглашения относительно выхода Британии из ЕС , что вызвало возмущение среди министров-консерваторов, которые не одобряют то, что Британия как минимум будет платить европейские пошлины.

Министр по вопросам Brexit Доминик Рааб и министр по вопросам Северной Ирландии Шайлеш Вара ушли в отставку 15 ноября — на следующий день после того, как британский Кабинет министров согласовал предварительный текст соглашения о Brexit.