Украина анонсировала демарш на форуме ООН из-за коллаборациониста из Крыма

По словам Джапаровой, Руслан Бальбек пытается выдать себя за "голос" и "защитника" крымских татар.

Постоянное представительство Украины при ООН в Женеве анонсировало демарш перед организаторами форума ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права из-за присутствия в зале коллаборациониста оккупационной «власти» Крыма Руслана Бальбека.

Об этом на своей странице в Facebook написала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

«Несколько часов назад появился пост «депутата» Государственной думы РФ, а фактически коллаборациониста оккупационной власти в Крыму, который пытается выдать себя за «голос» и «защитника» крымских татар - Руслана Бальбека о участии в Форуме ООН по вопросам прав человека, демократии и верховенства права в Женеве», - написала она.

По ее словам, Бальбека никто не представлял, а его «участие» заключалось в присутствии в зале с табличкой РФ.

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«Руслан Бальбек не представлялся, так же как и его никто не представлял. Список участников форума не обнародовался, поэтому украинская сторона не могла знать заранее, кто будет от РФ», - рассказала Джапарова.

«ППУ при ООН в Женеве уже утром будет сделан соответствующий демарш перед организаторами форума», - добавила она.

Кроме этого, украинская сторона планирует подключить посольство Украины в Швейцарии для выяснения, на каком основании Бальбеку предоставлялась въездная виза в страну.

Как сообщал УНИАН, советник постоянного представительства Украины при ООН Эдуард Фесько во время выступления на Генеральной ассамблее заявил о необходимости реформировать Совет безопасности Организации Объединенных Наций.