В Ливии из плена освободили трех украинских моряков - МИД

По информации ведомства, в настоящее время украинские моряки находятся в безопасности.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили об освобождении трех украинских моряков в Ливии, которые были членами экипажа судна Nivin, удерживаемого нелегальными мигрантами.

Об этом сообщает департамент консульской службы МИД Украины в микроблоге Twitter.

"Судно Nivin (порт Мисурата, Ливия) освобождено от нелегальных мигрантов, которые удерживали его экипаж, в т.ч. трех граждан Украины. Украинские моряки - в безопасности", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 24 сентября в Министерстве иностранных дел Украины сообщили о похищении пиратами 12 членов экипажа швейцарского суда MV Glarus, в том числе одного украинца, у побережья Нигерии. Всего на борту судна MV Glarus находилось 19 членов команды, среди которых трое граждан Украины. 12 членов команды, среди которых один гражданин Украины, были похищены. В конце октября в Министерстве иностранных дел заявили о его освобождении.