Интерпол рискует прекратить существование, если его возглавит россиянин – экс-депутат Госдумы

На Западе не до конца осознают, кто находится у власти в РФ. Иначе Россия не была бы членом Интерпола, считает депутат Госдумы РФ 2-го созыва (1995-2000 гг.).

Страны Запада не до конца осознают, кто находится у власти в России, иначе добились бы исключения ее из Интерпола.

Такое мнение изданию "Гордон" выразил российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой, комментируя информацию о том, что новым главой Интерпола может стать представитель РФ Александр Прокопчук.

"Безусловно, Россия использует Интерпол для политических преследований. Уже было несколько случаев, когда РФ отказывали во внесении в список разыскиваемых каких-то персоналий, которых государство преследовало именно по политическим мотивам. Глава Интерпола не может единолично принимать решения, хотя имеет возможность на них влиять. Поэтому вполне обоснованна озабоченность тех, кто понимает, что Россия пытается использовать международную организацию для политических репрессий. Это очень опасно. Могу привести пример [бизнесмена] Андрея Могилянского, против которого по требованию России в США открыли уголовное дело. Он получил тюремный срок лишь за то, что проводил расследование трагедий в Беслане и "Норд-Осте". Правда, это было еще в те времена, когда Америка не понимала, что правоохранительной системой РФ руководит преступная группа", – отметил Боровой.

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По его словам, Россия приложила серьезные усилия, чтобы новым главой Интерпола стал ее представитель.

"Россия использует для политической борьбы фейковые уголовные обвинения. Думаю, на Западе не до конца осознают, кто находится у власти в РФ. Иначе Россия не была бы членом Интерпола. В крайнем случае ее возможности были бы серьезно ограничены. По примеру ООН мы знаем, что у РФ серьезное влияние на других членов организации. Насколько я понимаю, и в Интерполе Россия приложила серьезные усилия, чтобы привести Прокопчука к должности главы этой организации. Думаю, она сделала все возможное. Остановить этот процесс – вопрос чести для Интерпола. Иначе он потеряет доверие международных организаций. Более того, Интерпол рискует собственным существованием, если не сможет противостоять РФ, желающей усадить в кресло главы организации своего представителя", – резюмировал Боровой.

7 октября бывший глава Интерпола Мэн Хунвэй подал заявление об отставке после того, как власти Китая заявили, что подозревают его в коррупции.

17 ноября британское издание The Times сообщило, что главный претендент на должность главы Интерпола – 56-летний россиянин Александр Прокопчук, который является ветераном министерства внутренних дел РФ.

С 2011 года он был начальником Национального центрального бюро Интерпола МВД России, с ноября 2016 года – вице-президентом Интерпола. Родился Прокопчук в Украинской ССР, закончил Киевский университет имени Тараса Шевченко.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что назначение россиянина на такую должность может нести очередную гибридную угрозу всему цивилизованному миру.