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Евродепутат призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если им будет руководить россиянин

10:43, 19 ноября 2018
Мир
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Ребекка Хармс призывает выйти из Интерпола в случае избрания его председателем россиянина / фото УНИАН

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны Европейского Союза выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.

"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала евродепутат на странице в Twitter.

Как известно, переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября  исчез председатель этой полицейской организации Мэн Хунвэй, который впоследствии появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

«Фаворитом» на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.

Справка. Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Устав Интерпола строго запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера.

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Теги: #Интерпол