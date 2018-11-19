Евродепутат призвала страны ЕС выйти из Интерпола, если им будет руководить россиянин

«Фаворитом» на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука.

Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс призвала страны Европейского Союза выйти из Интерпола, если организацию возглавит российский генерал-майор Александр Прокопчук.

"Если вице-президент-россиянин возглавит Интерпол, страны ЕС должны покинуть Интерпол", - написала евродепутат на странице в Twitter.

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol. @VeraJourova@FedericaMog@JunckerEU@INTERPOL_HQhttps://t.co/9JLTkXy0jc — Rebecca Harms (@RebHarms) November 18, 2018

Как известно, переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез председатель этой полицейской организации Мэн Хунвэй, который впоследствии появился в Китае, где в отношении него ведется расследование по делу о коррупции.

«Фаворитом» на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 годы был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году Прокопчук стал вице-президентом Интерпола.

Справка. Интерпол - международная организация, основной задачей которой является объединение усилий национальных правоохранительных органов стран-участниц в области борьбы с общеуголовной преступностью. Устав Интерпола строго запрещает заниматься вмешательством или деятельностью политического, военного, религиозного и расового характера.