Экс-президента Интерпола подозревают во взяточничестве

Экс-президент Интерпола Мэн Хунвэй, который "исчез" в Китае, обвиняется там во взяточничестве.

Бывший президент Интерпола Мэн Хунвэй находится под следствием по подозрению во взяточничестве, сообщило в понедельник, 8 октября, министерство общественной безопасности Китая.

"Расследование против Мэн Хунвэя, который брал взятки и подозревается в нарушении закона, является своевременным, абсолютно правильным и достаточно мудрым", - говорится в заявлении министерства, пишет DW.

Расследование по Хунвэю ведется из-за его "своеволия и проблем, которые он принес сам себе", добавило ведомство, передает агентство AP. Министерство также указало, что преступления, в которых его обвиняют, связанные с политикой.

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Накануне Интерпол заявил, что Мэн Хунвэй написал заявление об отставке. В китайском антикоррупционном ведомстве заявили, что он подозревается в нарушении закона. Ни о местонахождении, ни о конкретных подозрениях относительно Мэна не было информации. Он исчез после того, как в конце сентября поехал в Китай.

Мэн Хунвэй занял пост президента Интерпола в ноябре 2016 года. Ранее он работал заместителем министра общественной безопасности Китая. Он стал первым представителем Китая, который возглавил Интерпол.