Business Insider: Китай сравняется в военной силе с США до 2035 года

Китай очень активно развивает свои военные возможности, которые тревожат Вашингтон

Китай сможет бросить вызов операциям США в целом Индо-Тихоокеанском регионе до 2035 года, если не раньше.

К такому выводу пришли эксперты комиссии, которая дает советы Конгрессу относительно естественных последствий для безопасности американо-китайских экономических отношений. В отчете, который был передан американскому парламенту, комиссия отметила, что Пекин уже сопротивляется деятельности США на земле, в воздухе, в море и информационном пространстве в пределах «второй цепи островов», пишет Business Insider.

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Вторая цепь островов – это стратегическая оборонная линия для США, которую образуют острова Огасавара, японские вулканические острова, Марианские острова и Палау. Китайские военные возможности представляют серьезный риск для армии США, которая на протяжении долгих лет после Холодной войны считалась доминирующей в регионе.

Свои выводы комиссия сделала на основе секретных и рассекреченных слушаний со свидетелями из правительства, академических кругов и частного сектора. Кроме того, американские эксперты учли исследования Тайваня и Японии. Собственные проверки и исследования члены комиссии не смогли провести, потому что Китай отказал им в выдаче визы. В отчете указано, что под руководством Си Цзиньпина Пекин значительно ускорил процесс военной модернизации.

«На фоне того, как прогресс военной модернизации и уверенность Пекина в Народно-освободительной армии растут, растет и угроза того, что сдерживание США потерпит неудачу. А Китай использует силу, став региональным гегемоном», - говорится в документе.

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Эксперты отмечают, что силы стратегической поддержки, которые Пекин сформировал в 2015 году, составляют фундаментальную угрозу для способности США эффективно действовать в космосе, киберпространстве и электромагнитном спектре. А после лет успешных исследований и развития китайские ракеты тоже стали «серьезным стратегическим вызовом для США и их союзников и партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе».

Пекин также усилил развитие и обновление вооружений всех родов войск, взяв на вооружение новейшие образцы от подводных беспилотников и судов-амфибий до лазерных пушек и сверхзвуковых истребителей. Кроме того, Китай построил несколько искусственных островов в спорной акватории Южно-Китайского моря, разместив там ракеты и построив взлетно-посадочные полосы. Все это бросает вызов присутствию США в регионе.