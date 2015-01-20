В России началась внезапная проверка ракетных войск

Проверке подвергнется Ужурское ракетное соединение (Красноярский край), сообщают в пресс-службе РВСН, передает ТАСС.

По словам представителя пресс-службы полковника Игоря Егорова, основная тема проверки - противодействие терроризму.

"К проверке привлечено более 1,2 тыс военнослужащих, - сказал он. - В 2015 году запланировано не менее четырех подобных проверок".

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Особое внимание уделят готовности подразделений антитеррора к выполнению своих задач, а также готовности дежурных сил выполнить задачи по приведению в боевую готовность.

"Военнослужащими соединения будет отработано более 20 задач и вводных, связанных с блокированием объектов, действиями в ходе отражения нападения на колонну, эвакуацией личного состава при угрозе совершения террористического акта и обезвреживанием взрывных устройств. Кроме того, будут отрабатываться вопросы взаимодействия с органами МЧС, МВД и ФСБ России", - сказал Егоров.