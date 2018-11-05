Великобритания позволит иностранцам служить в своей армии из-за нехватки солдат

До этого времени граждане стран Содружества могли стать королевскими солдатами, но только после 5 лет проживания на британской территории.

Министерство обороны Великобритании собирается отменить ограничения для граждан стран Содружества относительно службы в британской армии. Таким образом, страна хочет привлечь дополнительно 1350 рекрутов из-за рубежа для службы в британских военно-воздушных, морских и сухопутных силах.

Как пишет Daily Star, до этого времени граждане стран Содружества могли присоединиться к королевской армии. Но действовало требование, согласно которому перед тем, как записаться в солдаты, нужно было прожить в Британии не менее 5 лет. Однако, Лондон решил рассмотреть отмену такой нормы из-за недостатка новых рекрутов.

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В частности, добровольцев из Индии, Австралии, Канады и Фиджи будут рассматривать на все возможные должности в Вооруженных силах без выполнения требования относительно проживания. Кроме того, Лондон может отменить ограничения, которое не позволяло брать на службу больше 200 иностранцев в год. Сухопутные войска начнут набирать иностранных граждан в свои ряды со следующего года. А ВВС Британии будут это делать немедленно.

Всем другим иностранцам кроме непальских гуркхов и граждан Ирландской Республики, а также гражданам стран з-за пределов Содружества нужно будет сначала получить британское гражданство. А только потом думать о службе в королевской армии.