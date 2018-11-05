Жителей Нью-Дели охватила паника из-за мощного дыма (видео)
18:21, 05 ноября 2018Мир
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Небо над мегаполисом покрыли серые тучи, а уровень загрязнения воздуха в 24 раза превышает установленную норму.
Жителей Нью-Дели охватила паника из-за мощного смога
Дымовая завеса в индийской столице. Жителей Нью-Дели охватила паника из-за мощного смога.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Небо над мегаполисом покрыли серые тучи, а уровень загрязнения воздуха в 24 раза превышает установленную Всемирной организацией здравоохранения норму.
И местные, и туристы жалуются на проблемы с дыханием. Дым над Нью-Дели появился из-за сельскохозяйственных работ в близлежащих районах, во время которых крестьяне жгут стерню.
Через два дня в Индии состоится главный религиозный фестиваль Дивали или праздник огня, во время которого зажигают свечи и запускают ферейверки. Поэтому горожане опасаются, что смог только увеличится.
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