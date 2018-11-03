У границ Латвии зафиксировали российский военный корабль

Военно-морские силы идентифицировали корабль поддержки подводной лодки СС-750 класса "Каштан" Вооруженных сил России.

В субботу, 3 ноября, недалеко от государственной границы Латвии зафиксировали российский военный корабль.

Об этом сообщает "Новое время" со ссылкой на Национальные вооруженные силы Латвии.

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"3 ноября в латвийской исключительной экономической зоне на расстоянии 13 морских миль от территориальных вод военно-морские силы идентифицировали корабль поддержки подводной лодки" СС-750 "класса" Каштан "Вооруженных сил России", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские атомные подводные лодки (АПЛ) больше не являются "невидимыми" для армии США, так как их движение уже легко отслеживают американские разведывательные самолеты.