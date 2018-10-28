На американскую авиабазу в Германии доставлена самая крупная в ХХІ веке партия боеприпасов и снаряжения (фото)

Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания".

На американскую авиабазу в Германии "Рамштайн" доставлена самая крупная партия боеприпасов и снаряжения в ХХІ веке.

Читайте такжеНАТО начало крупнейшие со времен "холодной войны" военные учения

Об этом передает Deutsche Welle cо ссылкой на сайт военно-воздушных сил США.

Отмечается, что за октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением.

"Это крупнейшая поставка такого рода со времен операции Allied Force в 1999 году (речь о бомбардировках Югославии авиацией НАТО - УНИАН)", - говорится в пресс-релизе.

Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания". Эта программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на востоке Украины.