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На американскую авиабазу в Германии доставлена самая крупная в ХХІ веке партия боеприпасов и снаряжения (фото)

14:21, 28 октября 2018
Мир
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За октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением / www.af.mil

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Об этом передает Deutsche Welle cо ссылкой на сайт военно-воздушных сил США.

Отмечается, что за октябрь на базу было доставлено в общей сложности около 100 контейнеров с различным военным снаряжением.

"Это крупнейшая поставка такого рода со времен операции Allied Force в 1999 году (речь о бомбардировках Югославии авиацией НАТО - УНИАН)", - говорится в пресс-релизе.

Полученное снаряжение будет использоваться, в частности, для "поддержки натовской Европейской инициативы сдерживания". Эта программа США по усилению присутствия в Европе для обеспечения безопасности в регионе была запущена летом 2014 года в ответ на аннексию Россией Крыма и боевые действия на востоке Украины.

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Теги: #НАТО#боеприпасы#авиабаза