Трамп прокомментировал отправку бомб Обаме и Клинтон

Трамп назвал отправку взрывных устройств «подлыми действиями».

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал отправки взрывных устройств бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, экс-госсекретарю страны Хиллари Клинтон и в офис телеканала CNN.

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Трамп присоединился к вице-президенту США Майку Пенсу, который осудил «попытку нападения» и назвал отправку взрывных устройств «подлыми действиями».

По его словам, он полностью согласен с мнением Пенса.

Ранее СМИ сообщили, что подозрительная посылка в офисе CNN предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.