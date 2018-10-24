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Трамп прокомментировал отправку бомб Обаме и Клинтон

23:34, 24 октября 2018
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал отправки взрывных устройств бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, экс-госсекретарю страны Хиллари Клинтон и в офис телеканала CNN.

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Трамп присоединился к вице-президенту США Майку Пенсу, который осудил «попытку нападения» и назвал отправку взрывных устройств «подлыми действиями».

По его словам, он полностью согласен с мнением Пенса.

Ранее СМИ сообщили, что подозрительная посылка в офисе CNN предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.

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Теги: #США#бомба#Дональд Трамп