Трамп прокомментировал отправку бомб Обаме и Клинтон
23:34, 24 октября 2018Мир
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Трамп назвал отправку взрывных устройств «подлыми действиями».
Дональд Трамп / REUTERS
Президент США Дональд Трамп в твиттере прокомментировал отправки взрывных устройств бывшему американскому лидеру Бараку Обаме, экс-госсекретарю страны Хиллари Клинтон и в офис телеканала CNN.
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Трамп присоединился к вице-президенту США Майку Пенсу, который осудил «попытку нападения» и назвал отправку взрывных устройств «подлыми действиями».
По его словам, он полностью согласен с мнением Пенса.
Ранее СМИ сообщили, что подозрительная посылка в офисе CNN предназначалась экс-главе ЦРУ Джону Бреннану.
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