В Нью-Йорке из-за "подозрительного устройства" эвакуировали офис CNN (видео)
17:40, 24 октября 2018Мир
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Подозрительную находку проверяют правоохранители.
Полиция Нью-Йорка проверяет подозрительное устройство, найденное в здании офиса CNN / Иллюстрация REUTERS
В нью-йоркском Тайм-Уорнер-Центре, где располагается офис CNN, нашли подозрительное устройство.
В целях безопасности сотрудников офиса эвакуировали.
Как сообщает CNN в Twitter, полиция Нью-Йорка реагирует на инцидент.
JUST IN: The NYPD is responding to a suspicious device discovered at the Time Warner Center, where CNN is based, in New York, according to a law enforcement source. The CNN bureau has evacuated as a precaution. https://t.co/BmgkJ2qaIEpic.twitter.com/Ad8PoQ5kkf— CNN (@CNN) 24 октября 2018 г.
Ранее сообщалось, что в доме Хиллари и Билла Клинтонов в пригороде Нью-Йорка, а также в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне нашли бомбы.
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