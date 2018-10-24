В Нью-Йорке из-за "подозрительного устройства" эвакуировали офис CNN (видео)

Подозрительную находку проверяют правоохранители.

В нью-йоркском Тайм-Уорнер-Центре, где располагается офис CNN, нашли подозрительное устройство.

В целях безопасности сотрудников офиса эвакуировали.

Как сообщает CNN в Twitter, полиция Нью-Йорка реагирует на инцидент.

JUST IN: The NYPD is responding to a suspicious device discovered at the Time Warner Center, where CNN is based, in New York, according to a law enforcement source. The CNN bureau has evacuated as a precaution. https://t.co/BmgkJ2qaIEpic.twitter.com/Ad8PoQ5kkf — CNN (@CNN) 24 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в доме Хиллари и Билла Клинтонов в пригороде Нью-Йорка, а также в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне нашли бомбы.