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В Нью-Йорке из-за "подозрительного устройства" эвакуировали офис CNN (видео)

17:40, 24 октября 2018
Мир
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Полиция Нью-Йорка проверяет подозрительное устройство, найденное в здании офиса CNN / Иллюстрация REUTERS

В целях безопасности сотрудников офиса эвакуировали. 

Как сообщает CNN в Twitter, полиция Нью-Йорка реагирует на инцидент. 

Ранее сообщалось, что в доме Хиллари и Билла Клинтонов в пригороде Нью-Йорка, а также в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне нашли бомбы.

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Теги: #США#Нью-Йорк