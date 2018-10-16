Суд отклонил иск порноактрисы к Трампу

Порноактриса Сторми Дэниелс обвинила президента США Дональда Трампа в клевете в ее адрес.

Федеральный суд в Нью-Йорке отклонил иск порноактрисы Сторми Дэниелс, которая обвинила президента США Дональда Трампа в клевете в ее адрес.

Представляющий интересы порноактрисы адвокат Майкл Авенатти в свою очередь заявил, что данное решение будет обжаловано. Об этом сообщает телеканал CNN.

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Он также выразил уверенность, что «все еще может измениться».

В конце сентября федеральный судья в Лос-Анджелесе заявлял, что иск порноактрисы может быть отклонен. Позднее агентство Bloomberg сообщало, что адвокаты Трампа также настаивают на таком решении.