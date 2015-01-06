Правозащитница: на Донбассе погибло уже более 5,5 тысячи российских военных
Васильева подчеркнула, что наступающая сторона, как правило, теряет наибольшее количество людей.
На Донбассе уже погибло более 5,5 тысячи российских военнослужащих.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила российская правозащитница, координатор проекта «Груз 200 из Украины в Россию» Елена Васильева сегодня на пресс-конференции в Киеве.
«По нашим данным, сейчас уже более 5,5 тысяч россиян (погибших на востоке Украины - УНИАН), но это из числа только погибших, которые нами установлены, то есть то, что мы знаем, были пересечены «грузы 200» до 50 человек в каждом КамАЗе так называемого «гуманитарного груза», - отметила она.
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«Но есть еще большая группа людей пропавших без вести, то есть мы не знаем, где они», - добавила Васильева.
«Меня упрекает украинская сторона, они говорят, что россиян погибает больше чем украинцев, что такого быть не может. Но такое не просто может быть, а должно быть по элементарной статистике ведения военных действий подсчета потерь. Потому что наступающая сторона (россияне - УНИАН), как правило, теряет наибольшее количество людей», - пояснила правозащитница.