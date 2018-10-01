Трамп рассказал об объединении "трех великих наций"

Он также назвал новое торговое соглашение USMCA "исторической сделкой".

Президент США Дональд Трамп прокомментировал заключение торгового соглашения с Канадой и Мексикой, которое будет называться USMCA. Об этом он написал в своем твиттере.

Он назвал это соглашение «объединением трех великих наций».

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«Поздравления Мексике и Канаде! Прошлой ночью мы достигли прекрасного нового торгового соглашения с Канадой, которое станет дополнением к соглашению с Мексикой. Новое название будет: соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады или USMCA. Это много значит для всех трех стран, решает многие недостатки и ошибки НАФТА, значительно открывает рынки для наших фермеров и производителей, уменьшает торговые барьеры в США и объединяет все три Великие Нации», — написал Трамп.

Он также назвал USMCA исторической сделкой.

Ранее США, Канада и Мексика заключили новое торговое соглашение, которое будет называться USMCA.