Найдены обломки уничтоженного сирийцами российского самолета-разведчика Ил-20

На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и обломки самолета.

В Сирии обнаружено место падения российского самолета Ил-20, который был сбит ракетой сирийских сил ПВО.

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Как сообщают российские СМИ со ссылкой на Минобороны России, самолет упал в 27 км к западу от населенного пункта Баниас в провинции Латакия. «На борт российских кораблей подняты фрагменты тел экипажа и личные вещи, а также обломки самолета», - уточнили в Минобороны РФ.

Всего в поисках членов экипажа Ил-20 были задействованы восемь кораблей, катеров и судов обеспечения ВМФ России.

Как сообщал УНИАН, российский Ил-20 с 15 военными пропал с экранов радаров у берегов Сирии в ночь на вторник в момент, когда израильские войска наносили удары по сирийской территории. По данным Минобороны РФ, 17 сентября около 23:00 при возвращении на авиабазу Хмеймим над акваторией Средиземного моря в 35 км от побережья Сирии пропала связь с экипажем российского самолета Ил-20. Там уточнили, что "отметка Ил-20 на радарах управления авиацией исчезла в ходе атаки четырех израильских самолетов F-16 по сирийским объектам в провинции Латакия".

Сегодня утром CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с подробностями инцидента, сообщил, что разведчик Ил-20 был случайно сбит сирийской зенитной артиллерией после того, как по силам диктатора Башара Асада был нанесен ракетный удар со стороны Израиля.

Справка УНИАН, Ил-20 - советский военный самолет радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы, разработанный на базе пассажирского самолета Ил-18. Оборудован РЛС бокового обзора, ИК-сканером, оптическими датчиками, системой спутниковой связи для обмена данными в режиме реального времени. Производился с 1968 по 1976 годы.