В Петербурге неизвестные избили арматурой эксперта "Солдатских матерей"

В 10 утра двое неизвестных молодых людей избили арматурой врача, председателя независимой ВВК, эксперта "Солдатских матерей СПб" и постоянной комиссии по военно-гражданским отношениям СПЧ, Сергея Стрильченко. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на Мариинскую больницу.

Нападение на Стрильченко произошло на входе в больницу: врач успел припарковать машину и направлялся ко входу в здание.

Читайте такжеВ России начался массовый бунт солдатских матерей

"Сейчас он находится в поликлинике больницы, у него черепно-мозговая травма, ушибы, рваные раны", – сообщили "Фонтанке" в пресс-службе больницы. В организации "Солдатские матери" также добавили, что у врача сломана нога.

Отметим, что Стрильченко 16 лет работал врачом в военкомате, а после активно участвовал в признании незаконными выдач "купленных" военных билетов, также в 2013 году был соавтором документа об итогах проверки военной прокуратуры о коррумпированности петербургских военкоматов.