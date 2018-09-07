New York Times: В Белом доме составили список возможных авторов статьи о тайном сопротивлении Трампу

Прозвучали даже призывы заставить всех работников администрации пройти детектор лжи.

Скандальная статья анонимного чиновника Белого дома о существовании секретной группы сопротивления президенту Дональду Трампу, которая вышла в New York Times, вызвала скандал в Вашингтоне.

Влиятельные американские чиновники будто выстроились в очередь и друг за другом начали отрицать свою причастность к статье. «Это не я», - сказал вице-президент США Майк Пенс. «И не я», - добавил Госсекретарь Майк Помпео. «И точно не я», - возразил генеральный прокурор Джефф Сешнс.

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Как пишет New York Times, нынешняя администрация видела уже немало скандалов. Но свежий спектакль беспрецедентный. Почти все члены нынешней команды в Белом доме поспешили заявить, что они не писали скандальную статью и никто из них – не анонимный участник сопротивления против Трампа.

После появления статьи в Белом доме началась настоящая «охота» на таинственного автора. И пока Трамп и члены его команды высказываются в прессе, некоторые из них в частных разговорах размышляют над тем, не приведет ли это к кадровым изменениям.

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Пророссийский сенатор Рэнд Пол посоветовал провести допрос на детекторе лжи всех членов администрации. Эту идею даже обсудили помощники президента США. Другие собеседники издания рассказали, что Трамп попросил ключевых членов своей администрации подписать показания, которые можно было бы использовать против них в суде. Один из советников сказал New York Times, что Белый дом составил список из 12 подозреваемых, которые могли бы написать скандальную статью.

Чиновники также обзвонили различные департаменты, чтобы расспросить, никто ли из их сотрудников случайно не стал таинственным автором. Таким образом, в Белый дом поступила целая куча возражений. А чиновники США наивысшего ранга устроили парад заявлений через СМИ, в которых они осуждают статью о «движении сопротивления». Однако, самая главная аудитория, которой эти слова были адресованы, «сидит в Овальном кабинете».